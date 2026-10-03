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Происшествия 10529

Вскрылись страшные подробности об убийце женщины и ребенка в Петербурге

Убийцей женщины и ребенка в Петербурге оказался 21-летний приёмный сын погибшей

Убийцей женщины и ребенка в Петербурге оказался 21-летний приёмный сын погибшей

Убийцей 65-летней женщины и её восьмилетнего ребёнка в Санкт-Петербурге оказался 21-летний приёмный сын погибшей. Об этом сообщает «112».

Трагедия произошла утром 3 октября в квартире на Наличной улице в Василеостровском районе.

По версии следствия, молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения поссорился с приёмной матерью и ребёнком, после чего несколько раз ударил обоих ножом. Тела с многочисленными колото-резаными ранами были обнаружены в квартире.

Подозреваемый был задержан. По данным СМИ, он ведёт себя неадекватно и странно разговаривает. В настоящее время проверяется версия о возможном психическом заболевании.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

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