ВСУ атаковали Белгородскую область: есть погибший

Один человек погиб и двое ранены при ударах ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб и двое, включая ребенка, получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Другие подробности не приводятся.

Всего над территорией России за ночь уничтожили 218 украинских беспилотников. Над Калужской областью сбили 18 дронов, над Воронежской — 3.

Ранее над Тульской областью уничтожили девять БПЛА. На фоне атак аэропорт Внуково работал по согласованию.

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