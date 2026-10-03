Названо оружие, с которым второй пилот самолета Flydubai напал на командира

Генпрокурор ОАЭ: второй пилот самолета Flydubai напал на капитана с топором

Второй пилот ударил капитана самолета авиакомпании Flydubai авиационным топором. Об этом заявил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси. Его слова приводит государственное агентство WAM.

По его словам, благодаря расследованию удалось установить, что второй пилот планировал совершить террористический акт. Он взял специальный авиационный аварийный топор, предназначенный для экстренных ситуаций, и ударил капитана воздушного судна, а после этого попытался перехватить управление самолетом.

Аш-Шамси заявил, что следственные мероприятия по факту случившегося продолжаются.

30 сентября рейс авиакомпании FlyDubai совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Согласно сообщениям СМИ, второй пилот совершил нападение на командира воздушного судна и попытался спровоцировать крушение. Благодаря вмешательству пассажиров, в числе которых был израильтянин Янив Хаюн, ситуацию удалось взять под контроль, а самолет — стабилизировать.

Ранее стало известно, что на капитана воздушного судна Flydubai на рейсе из Дубая в Тель-Авив, предположительно, напал второй пилот — 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами.

Также генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси сообщил, что инцидент, произошедший во время рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив, является попыткой теракта.

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