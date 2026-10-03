Взрыв произошел на Северном мосту в Киеве

Кличко: взрыв прогремел на Северном мосту в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту в украинской столице утром 3 октября. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, произошло попадание в мост. Экстренные службы направляются на место. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось о взрывах в украинской столице. В городе объявлена воздушная тревога. Также фиксировались повреждения АЗС и пожары на объектах.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

До этого под удар попал Южный мост Киева. Как писали СМИ, через него проходит значительная часть потока военных ВСУ.

Читайте также:

Беженцев начали вывозить в страну, охваченную войной

На разрушенной в 2011 году АЭС начали новый этап работы