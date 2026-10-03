Задержан россиянин, стрелявший в медлительную продавщицу

В Кировской области полицейские задержали мужчину, который напал на сотрудницу магазина с газовым пистолетом. Об этом проинформировали в региональном МВД.

Инцидент случился днём во вторник в продуктовом магазине в Нововятском районе Кирова. О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы: неизвестный выстрелил в лицо продавщице, а затем скрылся.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника — им оказался 40‑летний житель Зуевского района — и оперативно задержали его. На допросе мужчина пояснил, что ранее купил в этом магазине товар и ушёл, но спустя несколько минут вернулся и выстрелил в сотрудницу, посчитав, что она слишком медленно его обслуживала.

Пострадавшей женщине своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас её состояние стабильное, здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

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