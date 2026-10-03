Защита от экстремизма обошлась пенсионерке очень дорого

Мошенники обманули пенсионерку из Пензы на 900 тысяч рублей

В Пензе жертвой телефонных мошенников стала 86-летняя местная жительница. Пенсионерка обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении крупной суммы денег.

По данным следствия, первой на связь с пожилой женщиной вышла неизвестная, которая представилась сотрудницей поликлиники. Звонившая попросила подтвердить запись к врачу и потребовала продиктовать номер СНИЛСа, сообщает пресс-служба МВД Пензенской области. Пенсионерка выполнила просьбу и передала свои персональные данные собеседнице.

Вскоре после этого заявительнице позвонил мужчина, назвавшийся силовиком. Он сообщил, что личные данные женщины оказались в распоряжении мошенников, и от её имени якобы совершаются незаконные банковские переводы в поддержку экстремизма. Чтобы предотвратить эти операции и избежать уголовной ответственности, звонивший убедил пенсионерку собрать 900 тысяч рублей.

Следуя инструкциям неизвестного, пожилая женщина передала деньги курьеру прямо на пороге собственной квартиры. Средства предназначались для размещения на так называемом «безопасном счёте». После того как злоумышленники перестали выходить на связь, потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новый способ обмана автовладельцев. Схема строится на полном отсутствии личного контакта между «владельцем» и потенциальной жертвой. Злоумышленники все чаще используют объявления, домовые чаты и мессенджеры для дистанционного предложения гражданам.

Читайте также:Мужчина перешёл по ссылке и остался ни с чем

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX