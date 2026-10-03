Женщина пришла в гостиницу с мужчиной и позднее была найдена мертвой

Смерть женщины в японской гостинице расследуют как ограбление с убийством

Полиция японской префектуры (мэрии) Окинава стала расследовать смерть женщины в гостинице города Наха как ограбление с убийством. Погибшей оказалась 39-летняя жительница города Анна Яги.

Женщину обнаружили ранним утром 3 октября в номере гостиницы в районе Вакаса. Около 04:20 сотрудник заведения сообщил спасательным службам, что в комнате находится женщина без сознания.

Поводом для проверки стало то, что постоялица не покинула номер к установленному времени. Сотрудник открыл помещение и обнаружил ее внутри без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть женщины на месте.

Сначала личность погибшей не была установлена, а полиция сообщала лишь о возможном преступлении. Позднее правоохранители установили, что погибшая является 39-летней Анной Яги из Нахи. После этого расследование официально стали вести как дело об ограблении с убийством.

Следователи изучили записи камер наблюдения гостиницы. На них видно, что женщина пришла туда не одна. Вместе с ней находился человек, которого полиция считает мужчиной.

Позднее спутник Яги покинул гостиницу один. После обнаружения тела установить его местонахождение не удалось.

Полиция создала специальную следственную группу. Правоохранители изучают записи камер, опрашивают сотрудников гостиницы и восстанавливают перемещения погибшей и ее спутника до входа в номер и после него.

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