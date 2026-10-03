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Происшествия 24670

Женщина, умершая вместе с новорожденным в Шереметьево, отдыхала в Турции

Женщина, умершая вместе с новорожденным в Шереметьево, отдыхала в Турции

Выяснились подробности ЧП в аэропорту Шереметьево, где в туалете был обнаружен труп новорожденного ребенка и его мать, которая позднее скончалась в больнице.

Как стало известно «МК», женщина возвращалась из Турции вместе с мужем и 11-летней дочерью от предыдущего брака – семья отдыхала вместе. Пассажирка была на поздних сроках беременности. Уже после прибытия в Москву женщина почувствовала себя плохо. Она направилась в уборную, где произошли роды. Дочь женщины, озабоченная ее долгим отсутствием, направилась в туалет и обнаружила маму, которая только что родила сына. Признаки жизни у ребенка отсутствовали. Роженицу доставили в больницу, однако она скончалась от потери крови.

Пока нет подтверждения информации, что женщина пыталась убить новорожденного: возможно, он уже родился мертвым. Точные данные будут установлены после проведения экспертизы. Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Автор:
СКР Москва Турция

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29865 от 5 октября 2026

Заголовок в газете: После родов в туалете аэропорта не выжили ни мама, ни младенец