Жуткая расправа: в Ижевске пьяный подросток до смерти забил женщину

В Удмуртской Республике сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по республике в Telegram-канале.

«Установлено, что вечером 26 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес женщине множественные телесные повреждения, от которых она скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

Тело погибшей со следами насильственной смерти было обнаружено на улице Ворошилова в Ижевске. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Задержание подозреваемого проводилось совместными силами сотрудников уголовного розыска отдела полиции №4 управления МВД России по городу Ижевску и нарядов патрульно-постовой службы. В настоящее время несовершеннолетний фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.