...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1143

14 дронов уничтожили в небе над Орловской областью

ПВО уничтожила 14 украинских дронов над Орловской областью

ПВО уничтожила 14 украинских дронов над Орловской областью

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений зданий и других объектов также не зафиксировано.

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Специалисты проводят необходимые проверки и оценивают возможные последствия падения обломков.

Губернатор не уточнил, в каких районах региона были уничтожены беспилотники. Дополнительная информация о происшествии пока не приводится.

Читать дальше: Пять беспилотников сбили над Тульской областью за ночь

ПВО сбила 12 беспилотников на подлете к Москве

Подписаться

Автор:
МЧС Орловская область Москва Тула Тульская область

Что еще почитать