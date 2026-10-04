14 дронов уничтожили в небе над Орловской областью

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений зданий и других объектов также не зафиксировано.

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Специалисты проводят необходимые проверки и оценивают возможные последствия падения обломков.

Губернатор не уточнил, в каких районах региона были уничтожены беспилотники. Дополнительная информация о происшествии пока не приводится.

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