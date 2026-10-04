36-летний россиянин пропал на Бали при загадочных обстоятельствах

Родственники почти год ищут пропавшего на Бали 36-летнего россиянина

Родственники 36-летнего россиянина Игоря Н. ищут его на Бали почти год. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По информации издания, мужчина переехал на остров из Новой Зеландии в 2021 году, где сдавал лодку туристам, занимался серфингом и подводной рыбалкой. В январе он прилетал в Красноярск навестить бабушку и дедушку, после чего вернулся на Бали.

В феврале Игорь перестал выходить на связь. Последний раз его видели очевидцы вечером 11 февраля, когда он один выходил из отеля. В номере остались его личные вещи, включая телефон, ноутбук и документы.

Семья обратилась в полицию Новой Зеландии в марте, однако несколько месяцев продвижения по делу не было. Родственникам пришлось самостоятельно лететь на Бали для выяснения обстоятельств.

Иммиграционная служба острова подтвердила, что Игорь не покидал его с января. У мужчины была действующая виза до 13 марта и билет в Таиланд.

Близкие обратились в консульство РФ, полицию и посольство Новой Зеландии, но местоположение Игоря до сих пор установить не удалось.

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