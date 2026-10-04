Аэропорт Нижнего Новгорода изменил работу из-за ограничений

Рейсы в Нижнем Новгороде выполняются по согласованию с властями

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация.

Ограничения затрагивают как прибывающие, так и вылетающие воздушные суда. Решения по выполнению конкретных рейсов принимаются с учетом действующей обстановки.

Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании и статусе вылетов. Информация о продолжительности ограничений не уточняется.

Аэропорт продолжает работу в установленном режиме с учетом требований по безопасности полетов. Дополнительные данные о снятии ограничений будут опубликованы позднее.

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