Американский морской пехотинец арестован в Японии за убийство женщины

По сообщению местной полиции, морской пехотинец США арестован в Японии по подозрению в убийстве.

В воскресенье морской пехотинец США был арестован по подозрению в убийстве и ограблении после того, как в гостиничном номере в Японии было обнаружено тело женщины, сообщила CNN местная полиция.

Как сообщает CNN, 39-летняя женщина была найдена без признаков жизни в своем гостиничном номере в городе Наха на острове Окинава. По сообщению полиции Окинавы, она скончалась на месте в субботу утром.

Полиция также сообщила CNN, что, судя по состоянию тела женщины, она была убита, но не предоставила никаких дополнительных подробностей.

Двадцатилетний морской пехотинец служил на авиабазе Футенма, которая также находится на этом острове, добавили в полиции.

По сообщениям, на записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина с бритой головой, предположительно иностранец, входит в гостиничный номер вместе с женщиной, а затем выходит из здания с ее вещами в руках, сообщили в полиции.

Посольство США в Токио сообщило в социальной сети X, что ему «известно о задержании военнослужащего США в связи со смертью гражданки Японии на Окинаве».

«Пока ведется расследование для установления всех обстоятельств дела, Соединенные Штаты поддерживают связь с правительством Японии и местными властями и сотрудничают с ними», – добавили в посольстве.

CNN обратилась в Пентагон и Корпус морской пехоты США за комментариями.

Тело женщины было обнаружено около 4:30 утра по местному времени в субботу, а менее чем через 24 часа, в час ночи по местному времени, когда она гуляла по городу, был задержан американский морской пехотинец. Полиция сообщила, что расследование продолжается.

Как уточняет Reuters, Девин Джейкоб Баллард, служивший на авиабазе Корпуса морской пехоты Футенма в самой южной префектуре страны, подозревается в убийстве 39-летней Анны Яги в отеле в столице префектуры, городе Наха, в субботу, сообщила полиция. Баллард отрицает обвинения, сообщила полиция.