Американского военного заподозрили в убийстве жительницы Окинавы

На Окинаве арестовали морпеха США по подозрению в убийстве женщины

Полиция японской префектуры Окинава арестовала 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США. Его подозревают в ограблении и убийстве 39-летней местной жительницы, сообщает японское общественное телевидение.

По данным правоохранителей, тело женщины обнаружили в номере одного из местных отелей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый и погибшая вместе вошли в номер, а спустя некоторое время мужчина вышел оттуда один.

Полиция также установила, что после произошедшего у женщины пропали личные вещи. Задержанный военнослужащий приписан к авиабазе Корпуса морской пехоты США Футэмма, расположенной на Окинаве.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. На Окинаве сосредоточено более 70% площади объектов Вооруженных сил США в Японии, что на протяжении многих лет становится причиной недовольства части местных жителей.

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