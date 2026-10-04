Атака ВСУ привела к отключению электричества во всей ДНР

Донецкая Народная Республика ночью осталась без электричества. По словам председателя правительства региона Андрея Черткова, причиной стали удары ВСУ.

Как сообщил Чертков в своем канале в Telegram, ремонтные бригады начали восстанавливать подачу энергии вскоре после отключения. Руководство республики, по его словам, продолжает работать в круглосуточном режиме и следит за ситуацией.

Ранее Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что потеря Украиной оставшихся под её контролем территорий ДНР неизбежна. Президент оценил долю территории Донбасса, находящуюся под контролем Киева, примерно в 11%.

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