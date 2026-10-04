Автомобиль рухнул в 30-метровое ущелье в Индии

Падение машины в глубокое ущелье в Индии попало на видео

В Индии автомобиль сорвался с узкой горной дороги и рухнул в ущелье глубиной почти 30 метров. Последние секунды перед аварией попали на видеорегистратор, сообщает India Today.

ДТП произошло в районе Тьюн в штате Уттаракханд. На записи видно, как автомобиль едет по извилистой горной дороге. В салоне играет музыка, а машина приближается к крутому повороту.

В какой-то момент водитель теряет управление. Автомобиль съезжает с дороги и начинает падать в ущелье. Видеорегистратор продолжает снимать происходящее во время падения.

India Today опубликовала кадры аварии 4 октября. Информацию о числе находившихся в машине людей, пострадавших или погибших издание на момент публикации не приводило.

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