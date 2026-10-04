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Происшествия 1285

Автомобиль сбил двух детей на самокатах в Иркутске

В Иркутске автомобиль сбил двух детей 8 и 9 лет на самокатах

В Иркутске автомобиль сбил двух детей 8 и 9 лет на самокатах

В Иркутске машина сбила двух детей, которые пересекали дорогу на самокатах. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области в мессенджере MAX.

ДТП произошло 3 октября на улице Академической. По предварительным данным, 8-летний и 9-летний мальчики пересекали дорогу, когда на них совершил наезд водитель Toyota Corolla. 

Детей госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ситуация находится на контроле прокуратуры Свердловского района Иркутска.

До этого в подмосковном Пушкино двои детей сбил автомобиль, когда они переезжали трассу на самокате на запрещающий сигнал светофора. Подростков в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также москвичка сбила 63‑летнего мужчину на трассе Ботаюрт – Львовское в Дагестане. 

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Автор:
Иркутск Иркутская область Дагестан