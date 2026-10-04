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Происшествия 1725

Более 550 дронов перехватили и уничтожили над Россией за ночь

ПВО за ночь уничтожила 559 украинских беспилотников над регионами РФ

ПВО за ночь уничтожила 559 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 3 октября до 08:00 мск 4 октября. Беспилотники были зафиксированы над территориями 11 областей, Московского региона, Адыгеи, Крыма и Краснодарского края.

Кроме того, дроны уничтожали над акваториями Черного и Азовского морей. В Минобороны уточнили, что все БПЛА были перехвачены дежурными силами ПВО.

В ведомстве не привели информации о возможных последствиях атаки на земле. Данные о пострадавших и повреждениях в сообщении не уточняются.

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Автор:
Россия Крым Одесса Адыгея Республика Адыгея Краснодарский край Орловская область

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