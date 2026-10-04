Более 550 дронов перехватили и уничтожили над Россией за ночь

ПВО за ночь уничтожила 559 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 3 октября до 08:00 мск 4 октября. Беспилотники были зафиксированы над территориями 11 областей, Московского региона, Адыгеи, Крыма и Краснодарского края.

Кроме того, дроны уничтожали над акваториями Черного и Азовского морей. В Минобороны уточнили, что все БПЛА были перехвачены дежурными силами ПВО.

В ведомстве не привели информации о возможных последствиях атаки на земле. Данные о пострадавших и повреждениях в сообщении не уточняются.

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