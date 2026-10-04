Более миллиарда преждевременных смертей: представлена пугающая картина извержения супервулкана

Ученые забили тревогу после составления апокалиптической картины, в которой подробно описывается, что произойдет, если знаменитый Йеллоустонский супервулкан взорвется.

“Суперизвержение такого масштаба стало бы угрозой для цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем”, – написали авторы в недавней статье для The Conversation.

Вулканическое образование, расположенное под Йеллоустонской кальдерой размером примерно 48 на 72 км, является одним из наиболее изученных на Земле из-за его потенциальной возможности сверхизвержения, когда вулкан выбрасывает более 230 кубических миль магмы, горных пород и пепла, пишет New York Post.

За последние 2,1 миллиона лет Йеллоустонский супервулкан породил три подобных события, причем последнее произошло 631 000 лет назад. Это катастрофическое извержение уничтожило все живое в радиусе сотен миль от места катастрофы, рассеяло пепел по всей Северной Америке и вызвало другие последствия, которые ощущались по всему миру. Некоторые ученые опасаются, что следующее извержение вулкана может повлиять на жизнь всего человечества.

Чтобы определить уровень разрушений от такого события, исследователи под руководством Илана Кельмана, профессора по стихийным бедствиям в Университетском колледже Лондона, и Мэтью Блэкетта, преподавателя физической географии и природных катаклизмов в Ковентри, изучили, как другие страны справлялись с другими стихийными бедствиями в последние годы. “Далее следует “мысленный эксперимент”, в котором мы рассмотрим, что может произойти в наихудшем случае”, – написали они.

Через месяц сейсмологи заметят всплеск землетрясений, что побудит ученых повысить уровень оповещения с “обычного“ до “рекомендательного”, согласно модели. Эта турбулентность резко усилится через три недели, подземные толчки будут становиться все более мелкими, в то время как активность гейзеров – все более неустойчивой. Затем, неделю спустя, эксперты заявят о 85-92%-ной вероятности катастрофического извержения в течение трех недель, после чего будет объявлена тревога по поводу вулкана “начеку”. Они также обозначат зону эвакуации, простирающуюся на 100 км за пределы Йеллоустонского национального парка и затрагивающую примерно 200 тысяч жителей, которые будут вынуждены бежать в другие регионы.

В день извержения магма просочилась бы в гидротермальную систему Йеллоустоуна, подняв в воздух перегретый пар, грязь и обломки скал на многие мили. Через несколько часов газонаполненная магма вырвалась бы на поверхность, выбросив в атмосферу огромный столб, который поднимется на 50 км.

Последовавшие за этим потоки горячего быстро движущегося газа, пепла и камней распространились бы на многие мили, убив сразу до 1000 человек, уничтожив сельскохозяйственные угодья в восьми штатах и нарушив работу инфраструктуры электро- и водоснабжения.

От трех дней до недели после извержения большая часть Северной Америки будет покрыта тенью, а Биллингс, штат Монтана, окажется под слоем пепла толщиной в три фута. Тем временем начнут выходить из строя системы снабжения, канализации, отопления и мобильной связи.

В течение двух недель из-за выпадения пепла будут заблокированы дороги, разрушены дренажные системы и закрыты аэропорты, железные дороги и фермы. Чрезвычайное положение будет объявлено в США, Канаде, Мексике, большинстве стран Карибского бассейна и Центральной Америки.

В течение четырех-шести месяцев проблемы с дыханием создадут нагрузку на больницы, а ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Северной Америки, поднимет мировые цены до стратосферы. Это, в сочетании с банковским кризисом, приведет к глобальной рецессии, продолжает живописать ужасы New York Post.

Пройдет десять лет, и граждане мира перейдут к более аграрному образу жизни, а те, кто ест мясо, будут охотиться на дичь. Тем не менее голод и миграция будут свирепствовать.

Исследователи утверждают, что когда пыль осядет, “из-за извержения и его последствий может произойти 0,7-1,3 миллиарда преждевременных смертей”.

Нет худа без добра, отмечает New York Post, но в прошлом “эта неудержимая сила вулканизма изменила планету, но не покончила с человечеством – и даже не приблизилась к этому”.

К счастью, извержение Йеллоустоуна ни в коем случае не является неизбежным. Исходя из трех предыдущих извержений, между ними проходило в среднем около 725 000 лет, что означает, что технически у нас есть еще примерно 100 000 лет до следующего. Однако, как отметили эксперты Геологической службы США, “это основано на среднем значении всего лишь двух временных интервалов между извержениями, что бессмысленно”. Кроме того, даже если кальдера взорвется снова, она может быть даже не такой большой, как при самом последнем извержении вулкана в Йеллоустоуне, “лавовом потоке, который случился 70 000 лет назад”.

Тем не менее ученые отмечают, что “вулканы работают непредсказуемым образом, и их извержения происходят не по предсказуемому графику”.