Больше 40 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Нижнего Новгорода

В многоэтажном доме в Нижнем Новгороде произошел сильный пожар, в результате которого были эвакуированы 43 человека, включая пятерых детей. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.
Пожар начался в многоэтажном доме во 2-м микрорайоне города. По данным ведомства, площадь возгорания составила 90 квадратных метров.
«Огонь охватил балконы и имущество сразу в 8 квартирах с 6 по 9 этаж», — говорится в публикации в мессенджере MAX.
Обошлось без погибших и пострадавших. Предварительно, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем.
До этого крупный пожар произошел в Хабаровске: пламя охватило цех по производству отсевоблоков. Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Огонь нанес серьезный ущерб строению: крыша ангара рухнула. Позднее стало известно, что в ангаре в Хабаровском крае потушили открытое горение.