Больше 40 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Нижнего Новгорода

В многоэтажке Нижнего Новгорода загорелись 8 квартир на четырех этажах

В многоэтажном доме в Нижнем Новгороде произошел сильный пожар, в результате которого были эвакуированы 43 человека, включая пятерых детей. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Пожар начался в многоэтажном доме во 2-м микрорайоне города. По данным ведомства, площадь возгорания составила 90 квадратных метров.

«Огонь охватил балконы и имущество сразу в 8 квартирах с 6 по 9 этаж», — говорится в публикации в мессенджере MAX.

Обошлось без погибших и пострадавших. Предварительно, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем.

До этого крупный пожар произошел в Хабаровске: пламя охватило цех по производству отсевоблоков. Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Огонь нанес серьезный ущерб строению: крыша ангара рухнула. Позднее стало известно, что в ангаре в Хабаровском крае потушили открытое горение.

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