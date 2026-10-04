Четверо в масках ворвались ночью к спящей 77-летней женщине

В Германии четверо грабителей ночью ворвались в дом 77-летней женщины и застали ее спящей. Нападение произошло в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге, сообщает NDR со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, четверо мужчин в масках проникли в дом около полуночи. Двое остались рядом с пенсионеркой в спальне, пока еще двое обыскивали комнаты в поисках ценностей.

После этого злоумышленники заперли женщину в гостевом туалете. При этом дверь они не заблокировали, поэтому после их ухода пенсионерка смогла выбраться и вызвать полицию.

Пока неизвестно, удалось ли грабителям что-либо похитить. Полиция расследует дело как тяжкий разбой и разыскивает четверых подозреваемых. По описанию, все они были одеты в темную одежду, носили маски и перчатки, на вид им около 20–25 лет.

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