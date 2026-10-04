Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и внедорожником

В Приморье четыре человека пострадали при столкновении автобуса и внедорожника

В Приморье произошло ДТП с участием автобуса и внедорожника — в результате аварии пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали. Об этом рассказали в региональной полиции.

Инцидент случился на 80‑м километре трассы «Шкотово — Партизанск». По информации ведомства, 32‑летняя женщина, управлявшая автомобилем Suzuki Jimny, двигалась из Владивостока в сторону Партизанска и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с пассажирским автобусом «ГАЗ Газель Next».

В итоге в больницу попали водитель внедорожника и её 34‑летняя пассажирка. Пассажирам автобуса — мужчинам 72 и 74 лет — назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту аварии ведётся проверка, уточнили в полиции.