Дикий слон насмерть затоптал женщину на плантации в Таиланде

В таиландской провинции Чонбури дикий слон насмерть затоптал 36-летнюю женщину на каучуковой плантации, сообщает Khaosod English. Нападение произошло утром 4 октября в районе Нонгъяй.

Женщина по имени Ванна вместе с 27-летним мужем отправилась собирать латекс. Около шести часов утра она заметила приближающегося слона и предупредила супруга об опасности. Они побежали в разные стороны: мужчина направился вверх по склону, а его жена попыталась уйти другим путем.

Животное погналось за женщиной. Ее муж рассказал, что услышал крик, а затем увидел нападение, однако приблизиться к супруге в тот момент не смог из-за угрозы собственной жизни.

Когда слон ушел, мужчина вернулся и обнаружил жену погибшей. Он вызвал полицию. Прибывшие правоохранители и спасатели констатировали смерть женщины.

После происшествия специалисты начали обследовать окрестности, чтобы определить местонахождение слона и не допустить нового нападения. Жителей и работников плантаций рядом с лесами призвали не приближаться к диким животным и сообщать об их появлении профильным службам.

Мамонта собрались воскресить с помощью искусственного интеллекта

Учёные назвали двух самых громких птиц в мире: их крик достигает 120 децибел