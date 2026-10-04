Директор вынес миллиарды из компании ради подношений выдуманной шаманке

SBS: мошенники 8 лет управляли жертвой от имени несуществующей шаманки в Корее

Бывший руководитель южнокорейской компании по производству бытовой техники присвоил около 6,6 млрд вон после многолетних требований женщины, которую считал шаманкой. Как сообщает SBS, впоследствии выяснилось, что никакой шаманки не существовало.

За вымышленным образом стояла знакомая супружеская пара. Муж и жена переписывались с руководителем от имени якобы обладавшей особыми способностями женщины и постепенно установили над ним психологический контроль.

По данным суда, эта история продолжалась около восьми лет. В сообщениях от имени шаманки мужчине внушали, что он должен приносить крупные денежные суммы в качестве подношений для алтаря.

Деньги для этих целей руководитель брал из компании. Общая сумма присвоенных средств достигла примерно 6,6 млрд вон.

В итоге действия директора стали предметом уголовного дела. Суд первой инстанции назначил ему три года реального лишения свободы.

Однако апелляционный суд Сеула смягчил наказание и заменил тюремный срок на три года лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

При принятии решения суд учел, что мужчина на протяжении восьми лет находился под психологическим воздействием знакомой пары. Он также признал преступление и возместил причиненный компании ущерб, передав ей свои акции.

Дополнительным обстоятельством стала позиция самой компании. Ее представители попросили суд не назначать бывшему руководителю реальное наказание.

Супруги, придумавшие несуществующую шаманку и управлявшие мужчиной от ее имени, ранее также оказались на скамье подсудимых. Суд первой инстанции приговорил каждого из них к восьми годам заключения по обвинениям, включавшим мошенничество и вымогательство.

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