До 35 человек могли пострадать при массовой стрельбе в Джорджии

Число пострадавших при стрельбе в Джорджии могло вырасти до 35

Число пострадавших при массовой стрельбе на вечеринке в американском штате Джорджия могло вырасти до 35 человек. Двое мужчин погибли, сообщает WALB со ссылкой на власти округа Дули.

Стрельба произошла около 01:15 4 октября в городе Вена во время мероприятия Homecoming. По данным шерифа округа Крейга Пиви, на вечеринке находились более тысячи человек.

Выстрелы прозвучали как минимум в двух местах примерно в одном квартале друг от друга. В больницы доставили 25 человек, при этом общее число пострадавших, по предварительным данным, может достигать 35.

Погибли мужчины 20 и 23 лет. Их имена пока не раскрывают. Расследованию местной полиции помогает Бюро расследований Джорджии. Обстоятельства стрельбы и информация о подозреваемых пока не сообщаются.