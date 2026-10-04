Домодедово изменил порядок приема и отправки рейсов

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация.
Ограничения введены в районе авиагавани. В связи с этим воздушные суда обслуживаются в особом порядке.
Решение затрагивает как прибывающие, так и вылетающие рейсы. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения при планировании поездок.
Актуальная информация о работе аэропорта и движении воздушных судов будет поступать по мере изменения ситуации.
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