Домодедово изменил порядок приема и отправки рейсов

Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и вылет рейсов

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация.

Ограничения введены в районе авиагавани. В связи с этим воздушные суда обслуживаются в особом порядке.

Решение затрагивает как прибывающие, так и вылетающие рейсы. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения при планировании поездок.

Актуальная информация о работе аэропорта и движении воздушных судов будет поступать по мере изменения ситуации.

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