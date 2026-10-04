Два человека пострадали при перестрелке в Чикаго

Двое ранены при стрельбе в районе Литл-Виллидж в Чикаго

В Чикаго два человека получили огнестрельные ранения во время перестрелки в районе Литл-Виллидж. Один из пострадавших, по предварительной информации, может быть сотрудником полиции, находившимся не при исполнении, сообщает CBS Chicago.

Инцидент произошел ранним утром 4 октября возле пересечения 24-й улицы и Rockwell Street. Согласно переговорам экстренных служб, мужчина с оружием прятался за серым внедорожником, а затем открыл огонь в сторону переулка. В ходе перестрелки прозвучали не менее семи выстрелов.

На месте нашли множество гильз. В центре внимания следователей оказались белый Jeep с открытыми дверями и еще один темно-серый внедорожник. Пока неизвестно, какую именно роль автомобили могли играть в произошедшем.

К месту направили как минимум две машины скорой помощи и мобильный командный пункт полиции. Также был передан экстренный сигнал о том, что сотруднику полиции требуется помощь.

На момент публикации полиция Чикаго официально не раскрывала обстоятельства перестрелки и не подтверждала, действительно ли одним из раненых был полицейский. Расследование продолжается.