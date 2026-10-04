Два грузовых судна и нефтяной танкер столкнулись в Норвежском море

У побережья Норвегии столкнулись два грузовых судна и нефтяной танкер

Три крупных судна — два грузовых и один нефтяной танкер — столкнулись в фьорде у норвежского города Олесунд, сообщает общественный вещатель NRK.

Сигнал тревоги поступил в 1:37 ночи по местному времени, после чего в районе были развернуты масштабные спасательные операции. Суда прибыли с Фарерских островов, из Нидерландов и Норвегии. Длина самого крупного из них составляет 147 метров.

В результате инцидента все корабли получили повреждения, в один из них начала поступать вода. Спасатели и команды судов смогли пришвартовать два из них к причалу, третье осталось в фьорде.

Несмотря на происшествие, пострадавших среди экипажей нет, эвакуация не потребовалась. Экологический ущерб также не зафиксирован.

По словам операционного менеджера полицейского округа Мёре-ог-Ромсдал Рагнвальда Расмуссена, причина столкновения неизвестна. В настоящее время проводятся проверки на уровень алкоголя в крови у членов экипажей и допросы для выяснения обстоятельств произошедшего.

Читайте также:

«Вскрылись страшные подробности об убийце женщины и ребенка в Петербурге»

«Банда российских подростков держит в страхе жителей города»