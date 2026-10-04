Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ гражданских объектов

В результате атаки ВСУ микроавтобуса в Брянской области пострадал один человек

Вблизи посёлка Мамай Новозыбковского городского округа украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус. Осколочные ранения в результате удара получил мирный житель. Об этом проинформировал губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Также стало известно о втором инциденте: в Почепском районе возле посёлка Роща беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал мужчина. Всем раненым назначено амбулаторное лечение.

За минувшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 153 вражеских беспилотника самолётного типа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Ранее за сутки три мирных жителя погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область. Противник осуществил 8 артиллерийских обстрелов и 11 раз сбросил взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов. Благодаря профессиональным действиям расчётов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений удалось сбить и подавить 182 беспилотника.

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