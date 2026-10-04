Два молодых человека погибли после стрельбы на ночной вечеринке

Два человека погибли при стрельбе на вечеринке в Джорджии

Два человека погибли и еще несколько были ранены при стрельбе на вечеринке в городе Вена американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WALB. Инцидент произошел ранним утром 4 октября на мероприятии, связанном с Homecoming.

По словам коронера округа Дули Бретта Уоллса, погибшим было 20 и 23 года. Их имена пока не раскрываются, но семьи уже уведомили о случившемся. Еще несколько человек получили огнестрельные ранения, однако точное число пострадавших официально не называется.

Стрельба произошла около 01:15 по местному времени возле 600-го квартала Pine Street. Что стало причиной конфликта и сколько человек могли участвовать в стрельбе, пока неизвестно. О задержаниях или подозреваемых также не сообщалось.

Тела погибших направят в Бюро расследований Джорджии для проведения вскрытия. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Двое мужчин открыли перекрёстный огонь и застрелили ребенка

Неизвестный открыл огонь по группе охотников в Норвегии