Два смертельных ДТП произошли за одно утро на одной трассе

Две смертельные аварии произошли за одно утро на трассе во Флориде

Два человека погибли в разных авариях на одной межштатной трассе I-295 во Флориде утром 4 октября. В одном случае автомобиль двигался по встречной полосе, во втором водитель пытался объехать остановившуюся машину, сообщает Action News Jax со ссылкой на дорожный патруль Флориды.

Первая авария произошла около 01:41 возле Сан-Хосе-Бульварда. По данным полиции, 34-летняя женщина ехала на юг по полосам, предназначенным для движения на север. Ее автомобиль сначала задел легковую машину, а затем лоб в лоб столкнулся с внедорожником.

Женщина погибла на месте. Водитель внедорожника получил опасные для жизни травмы, а водитель другой машины отделался легкими повреждениями.

Вторая смертельная авария произошла около 05:13 на южном направлении I-295 возле Уилсон-Бульварда. 29-летний мужчина попытался объехать автомобиль, который остановился прямо в средней полосе, и врезался в другую машину на обочине.

После столкновения его внедорожник развернуло поперек полосы. Мужчина погиб. По данным дорожного патруля, он не был пристегнут. Водитель второй машины не пострадал.

Обстоятельства обеих аварий продолжают расследовать.