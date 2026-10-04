Двое мужчин открыли перекрёстный огонь и застрелили ребенка

В Балтиморе 12-летняя девочка погибла во время перестрелки возле парка Леон-Дэй, где проходило мероприятие молодежной футбольной лиги. Еще трое взрослых получили огнестрельные ранения.

Как сообщает Fox News, стрельба произошла вечером 3 октября возле Норт-Франклинтаун-роуд. Полицейские получили сообщение о происшествии около 18 часов 15 минут.

По предварительной версии следствия, конфликт начался между двумя взрослыми мужчинами из-за парковочного места. Словесная ссора переросла в перестрелку. Как информирует Fox News со ссылкой на правоохранителей, мужчины начали стрелять друг в друга, а находившаяся неподалеку девочка оказалась под перекрестным огнем.

Прибывшие сотрудники обнаружили на месте 12-летнего ребенка и 25-летнюю женщину с огнестрельными ранениями. Девочку экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Она скончалась от полученных ранений.

Женщину также госпитализировали. Позднее выяснилось, что еще двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью. Это мужчины 28 и 23 лет. Состояние всех троих взрослых оценивалось как стабильное.

Комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли сообщил, что следователи разыскивают как минимум двух взрослых мужчин, которых считают причастными к перестрелке.

Расследованием занимается отдел убийств. Полицейские устанавливают последовательность выстрелов, выясняют роли участников конфликта и изучают имеющиеся видеозаписи и показания свидетелей.

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