Двое россиян получили тяжелые травмы, один погиб в серьезном ДТП

В Ростове в ДТП погиб один человек, двое получили травмы

В Ростове-на-Дону на проспекте 40-Летия Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, а двое получили тяжелые травмы. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «Это Ростов!»

По словам очевидцев, авария случилась днем 4 октября: автомобиль «Тойота Камри» протаранил несколько деревьев и врезался в столб.

Как рассказала подписчица паблика, находившаяся на месте происшествия, один мужчина погиб. Очевидцы пытались оказать ему первую помощь, делая массаж сердца.

Водитель выжил, но остался в машине с разбитой головой и, вероятно, травмированными ногами — он не мог самостоятельно выбраться. У женщины-пассажира зафиксирован открытый перелом ноги и тяжелые травмы лица.

На место ДТП выехали несколько экипажей скорой помощи. Медики погрузили пострадавших на носилки и госпитализировали.

Подробности случившегося в Госавтоинспекции пока не комментировали.

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