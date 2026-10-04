Двоих мужчин расстреляли неизвестные в лыжных масках

Двое мужчин тяжело ранены при стрельбе в Мемфисе

В Мемфисе двое мужчин получили тяжелые огнестрельные ранения после нападения трех неизвестных в масках. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщает Action News 5 со ссылкой на полицию города.

Стрельба произошла вечером 3 октября в юго-восточной части Мемфиса. Около 21:00 полицейские получили сообщение о выстрелах в районе 2900-го квартала Kirby Parkway.

На месте правоохранители обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Обоих экстренно доставили в больницу, их состояние оценивается как критическое.

По данным полиции, после стрельбы скрылись трое мужчин. Они были одеты в темную одежду и лыжные маски и, предположительно, были вооружены. Задержать подозреваемых пока не удалось. Расследование продолжается.