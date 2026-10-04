Двоих застрелили на вечеринке после требования полиции разойтись

Стрелок убил мужчину и женщину на вечеринке возле университета в Лос-Анджелесе

В районе Нортридж в Лос-Анджелесе полиция продолжает поиски человека, который открыл огонь на частной вечеринке и убил мужчину и женщину. Стрельба произошла в помещении Артист Лаунж рядом с Калифорнийским государственным университетом.

Как сообщает Эй-Би-Си 7, вечером 2 октября в заведении находились десятки гостей. После 23 часов в полицию поступила жалоба на громкую вечеринку.

Прибывшие сотрудники потребовали от организаторов завершить мероприятие. Вскоре после этого внутри помещения раздались выстрелы.

Один из очевидцев рассказал Эй-Би-Си 7, что видел, как мужчина достал оружие из-за пояса, выстрелил в одного человека, а затем развернулся и открыл огонь в другом направлении.

Эта последовательность событий пока приводится только со слов свидетеля. Полиция продолжает выяснять, что именно предшествовало стрельбе и был ли конфликт между нападавшим и погибшими.

На опубликованных видеозаписях видно, как люди после первых выстрелов пригибаются, бросаются на пол и пытаются найти укрытие.

В результате нападения погибли мужчина и женщина в возрасте от 18 до 25 лет. Оба скончались на месте. Их имена пока не раскрываются.

После стрельбы полицейские временно задержали и обыскали десятки участников вечеринки. Позднее их отпустили.

Сообщалось и о возможном третьем пострадавшем, однако полиция пока не обнаружила человека, который соответствовал бы этим сведениям.

Подозреваемый с места происшествия скрылся и остается на свободе. Правоохранители изучают записи камер и показания очевидцев, пытаясь установить его личность и маршрут отхода.

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