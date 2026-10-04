Еще 13 беспилотников сбили в небе над Тульской областью

Атака беспилотников на Тульскую область обошлась без пострадавших

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, в результате атаки никто не пострадал. Специалисты проверяют территорию после уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Предварительно, разрушений жилых домов и других объектов инфраструктуры не зафиксировано. Данные о последствиях происшествия уточняются.

Миляев отметил, что силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства региона. Дополнительная информация о ситуации будет опубликована по мере поступления.

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