Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП с 21 погибшим

В Нигерии в ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой погиб 21 человек

В штате Плато на дороге Хаван‑Кибо произошло крупное ДТП с участием грузовика, автобуса, легкового автомобиля и мотоцикла, информирует Федеральный корпус безопасности дорожного движения Нигерии. В результате аварии погибли 21 человек.

По данным дорожной службы, трагедия произошла на участке трассы, ведущем в сторону города Джос. В столкновении участвовали грузовой автомобиль Howo Sino, легковая Toyota Corolla, пассажирский автобус Toyota Hummer компании Yankari Express и мотоцикл. Всего в транспортных средствах находились 25 человек.

Предварительно установлено, что у грузовика отказала тормозная система. Машина потеряла управление и врезалась в двигавшиеся впереди автомобили. Удар оказался настолько сильным, что пассажирский автобус загорелся.

Сначала сообщалось о 18 погибших, заблокированных внутри салона, а также о двух жертвах, находившихся на мотоцикле. Позже число погибших увеличилось до 21.

Сотрудники дорожной службы расчистили проезжую часть и организовали эвакуацию пострадавших и тел погибших. Ведомство приступило к расследованию причин аварии, включая проверку версии об отказе тормозов у грузового автомобиля.

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