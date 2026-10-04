«Идете вслепую?»: у берегов США рухнул медицинский самолет с Бермуд

Санитарный самолет Gulfstream G100 компании Latitude Air Ambulance, выполнявший рейс с Бермудских островов в Бостон, потерпел крушение в Атлантическом океане у побережья острова Нантакет, передает Outlook India. На борту находились шесть человек: двое пилотов и два медика из Канады, а также пациент и сопровождающий родственник с Бермуд.

Перед исчезновением лайнера экипаж объявил сигнал бедствия из-за отказа электроники. В обнародованной диспетчерской радиозаписи диспетчер уточняет у летчика: «Вас понял, вы сказали, что идете вслепую? Вы это сказали?», после чего борт начал резкое снижение и пропал с радаров. Поисковые группы Береговой охраны США задействовали авиацию и суда, обнаружив поле обломков в 80 милях к югу от острова.

Спасательные службы продолжают поисковую операцию на акватории площадью свыше 1600 квадратных миль. Эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) приступили к расшифровке радиообмена для установления точных причин катастрофы.

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