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Происшествия 1551

«Идете вслепую?»: у берегов США рухнул медицинский самолет с Бермуд

Береговая охрана обнаружила обломки санитарного борта южнее Нантакета

Береговая охрана обнаружила обломки санитарного борта южнее Нантакета
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Санитарный самолет Gulfstream G100 компании Latitude Air Ambulance, выполнявший рейс с Бермудских островов в Бостон, потерпел крушение в Атлантическом океане у побережья острова Нантакет, передает Outlook India. На борту находились шесть человек: двое пилотов и два медика из Канады, а также пациент и сопровождающий родственник с Бермуд.

Перед исчезновением лайнера экипаж объявил сигнал бедствия из-за отказа электроники. В обнародованной диспетчерской радиозаписи диспетчер уточняет у летчика: «Вас понял, вы сказали, что идете вслепую? Вы это сказали?», после чего борт начал резкое снижение и пропал с радаров. Поисковые группы Береговой охраны США задействовали авиацию и суда, обнаружив поле обломков в 80 милях к югу от острова.

Спасательные службы продолжают поисковую операцию на акватории площадью свыше 1600 квадратных миль. Эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) приступили к расшифровке радиообмена для установления точных причин катастрофы.

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