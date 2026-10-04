Каталония объявила максимальный уровень погодной опасности

Ливни в Каталонии унесли жизни двух человек, ещё один пропал

Сильные ливни в Каталонии привели к гибели как минимум двух человек, ещё один числится пропавшим. Об этом сообщила региональная пожарная служба Испании.

По данным El País, непогода вызвала наводнения и сотни происшествий. В Барселоне возникли перебои в работе метро и железнодорожного транспорта, на нескольких дорогах ограничили движение. В аэропорту отменили часть рейсов, а задержки достигали четырёх часов. Из-за дождя также протекла диспетчерская вышка. Пассажирам рекомендовали заранее проверять статус вылетов.

Как сообщает EFE, в окрестностях Барселоны без электричества остались более 17,6 тысячи потребителей. Специалисты работают над восстановлением подачи энергии.

Ранее испанское метеорологическое агентство объявило предупреждения о сильных осадках в нескольких регионах. В некоторых населённых пунктах Каталонии уровень опасности повысили до максимального — красного.

Читайте также:

Ливни превратили испанский вокзал Сантс в затопленную ловушку.

МЧС рассказало, какой субъект РФ ожидают опасные погодные явления 4 октября.