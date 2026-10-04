Командир Flydubai раскрыл деталь, предшествовавшую нападению

Командир воздушного судна авиакомпании Flydubai Смит Маччхар раскрыл подробности инцидента, предшествовавшего нападению на борту. По его словам, второй пилот отлучился из кабины для совершения молитвы, поэтому на момент начала атаки он был вне поля зрения командира. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Маччхар рассказал, что через четыре-пять минут после того, как остался один, он получил очень сильный удар по голове. Сначала командир предположил, что с самим самолетом что-то не так. Однако удары начали следовать один за другим, после чего пилот понял, что проблема заключается в другом человеке, который находился в кабине.

30 сентября рейс авиакомпании Flydubai совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. По сообщениям СМИ, второй пилот напал на командира воздушного судна и попытался спровоцировать крушение. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря вмешательству пассажиров, среди которых был израильтянин Янив Хаюн. Самолет удалось стабилизировать.

Как заявил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, в ходе расследования удалось установить, что второй пилот планировал совершить террористический акт. Он взял специальный авиационный аварийный топор, предназначенный для экстренных ситуаций, ударил капитана воздушного судна, а после этого попытался перехватить управление самолетом.

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