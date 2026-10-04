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Происшествия 6789

Критическая ситуация с нашествием медведей зафиксирована в российских регионах

"База": медведи устроили забеги по частным домам в Восточной Сибири

"База": медведи устроили забеги по частным домам в Восточной Сибири
фото создано гигачат, николай ткаченко

В Восточной Сибири зафиксирована критическая ситуация с нашествием медведей: хищники массово выходят к людям в Забайкалье, Иркутской области, Бурятии и Красноярском крае, ломая заборы и нападая на домашний скот. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Ситуация обострилась настолько, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура взяла происходящее на контроль.

В Иркутской области и Бурятии введен режим повышенной готовности, а возле населенных пунктов организовано

В Бурятии ежедневно сообщают о 15–20 выходах медведей, а к 3 октября там застрелили 331 зверя, представлявшего угрозу людям.

Около 50 выходов медведей к людям, что почти в семь раз больше, чем годом ранее, зафиксировали с начала осени в Забайкалье.

Причиной миграции животных называют масштабные лесные пожары в Сибири, из-за которых медведи лишаются кормовой базы и ищут пропитание на свалках и дачных участках.

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