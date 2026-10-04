Ледяные глыбы разбивали машины и крыши в столице Парагвая

Сильный шторм с гигантским градом обрушился на Асунсьон и соседние города Парагвая, сообщает Al Jazeera. Ледяные глыбы разбивали стекла автомобилей, мяли кузова и пробивали крыши домов. Повреждения зафиксировали в нескольких районах столицы, а также в Сан-Лоренсо, Ламбаре, Вилья-Элисе и Луке.

Как пишет ABC, самая мощная часть непогоды длилась всего несколько минут. Многие жители не успели спрятать машины под навесы. В Сан-Лоренсо отдельные градины сравнивали по размеру с шариками для пинг-понга, некоторые были еще крупнее.

Шторм сопровождался ливнем, грозой и сильным ветром. В ряде районов пропало электричество, а энергетики перешли на усиленный режим работы. Метеорологи предупреждали о порывах ветра до 100–120 км/ч и осадках до 40–80 мм.

Непогода повредила и Национальный институт рака. Ветром сорвало части крыши и потолка, вода проникла в приемное отделение, реанимацию и больничные помещения. Из зоны неотложной помощи эвакуировали около 22 пациентов. На территории учреждения также разбило окна, повалило деревья и повредило припаркованные автомобили.

Ливни превратили испанский вокзал Сантс в затопленную ловушку

Сильные дожди ударят по регионам Северного Кавказа