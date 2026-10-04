Летчик-террорист напал на коллегу с топором во время полета: новые подробности

Второй пилот авиакомпании Flydubai использовал топорик, чтобы напасть на капитана, сообщают власти ОАЭ. Эмиратский генеральный прокурор заявляет, что "террористическая атака" была предпринята подозреваемым, которому, как утверждается, Оман запретил полеты из-за экстремистских взглядов.

Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что второй пилот рейса Flydubai FZ1073 использовал топор для попытки совершения “террористической атаки” во время полета, направлявшегося в Израиль.

Катастрофу удалось предотвратить в среду, когда пассажиры и экипаж вмешались, чтобы остановить попытку второго пилота взять на себя управление самолетом, на борту которого находились 182 человека и который свалился на тысячи метров всего за 30 секунд, напоминает The Guardian. Снижение было настолько резким, что часть руля направления оказалась оторвана.

Следователи пытаются установить, каким образом предполагаемый злоумышленник, который, по словам свидетелей, неоднократно наносил удары холодным оружием пилоту в кабине, сумел пронести оружие на борт. Но в субботу генерал Хамад Саиф Аль-Шамси, прокурор ОАЭ, заявил, что второй пилот использовал для нападения топор, который обычно хранился в кабине для использования в чрезвычайных ситуациях, таких как аварии или пожары, и который не нужно было тайно проносить на борт.

«Расследование инцидента с рейсом FZ1073 авиакомпании flydubai показало, что второй пилот пытался совершить теракт», — цитирует слова Аль-Шамси государственное информационное агентство WAM.

СМИ называют имя второго пилота — Хаммам аль-Хаммами, гражданин Омана. В беседе с Associated Press дипломат из стран Персидского залива сообщил, что в настоящее время проводится расследование, чтобы установить, действовал ли он в одиночку или был связан с какими-либо экстремистскими группировками.

По данным The Wall Street Journal, власти Омана запретили этому пилоту летать из-за опасений, что он придерживается экстремистских взглядов. По словам чиновника, после этого его перевели на административную должность в авиакомпании Oman Air, а затем он устроился в бюджетную авиакомпанию Flydubai, базирующуюся в ОАЭ. Пока неясно, насколько тщательно его проверяли при приеме на работу, комментирует The Guardian.

Бакингемширский новый университет в Британии сообщил, что студент по имени Хаммам аль-Хаммами «ранее прошел дистанционный курс по авиационному менеджменту» в этом учебном заведении, но при этом «он не проходил в университете обучение на пилота».

В субботу представитель Flydubai заявил, что обстоятельства инцидента все еще выясняются, и авиакомпания не может предоставить дополнительную информацию.

Рейсы авиакомпании между Дубаем и Тель-Авивом были приостановлены до дальнейшего уведомления после теракта, напоминает The Guardian.

Бывший сотрудник Flydubai рассказал The Wall Street Journal, что все пилоты авиакомпании проходят проверку службы безопасности перед полетами, а также медицинский осмотр не реже одного раза в год.

Как подозрительный второй пилот оказался в самолете в среду утром — главный вопрос, на который предстоит ответить следователям. Это также вызывает серьезные опасения по поводу проверок биографических данных при приеме на работу в авиационной отрасли. Израиль заявляет, что у него есть соглашения с иностранными перевозчиками, согласно которым в его воздушном пространстве не могут находиться пилоты из стран, с которыми у страны нет официальных дипломатических отношений, а стало быть, в том числе и Омана.

По словам представителя властей, пожелавшего сохранить анонимность, чтобы обсудить детали расследования, спецслужбы четырех стран региона работают над установлением мотивов второго пилота при содействии США и других западных правительств.

В пятницу Анвар Гаргаш, старший советник президента ОАЭ, назвал произошедшее «опасным террористическим актом». Этот инцидент стал проверкой для правительства ОАЭ, которые заслужили репутацию страны, принимающей эффективные меры по борьбе с экстремистской деятельностью, но в прошлом болезненно реагировавшей на критику в связи с недостатками в сфере безопасности.

О прошлом второго пилота пока известно немного. Его аккаунт в соцсети был активен до дня крушения, а затем был удален.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что второй пилот подвергся «исламистской радикализации», но не привел никаких доказательств. Он добавил, что Израиль выясняет, действовал ли тот по чьему-либо указанию, и предупредил, что все причастные заплатят «высокую цену».

Большинство пассажиров на борту были гражданами Израиля.

Индийский капитан Смит Мачхар, получивший множественные ножевые ранения, заслужил похвалу за свою храбрость. Он рассказал, что, превозмогая боль, попытался открыть дверь кабины, чтобы люди, услышавшие шум, могли войти, обезвредить злоумышленника и стабилизировать самолет. Во время видеозвонка с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Мачхар сказал: «Я лежал на полу, раненый, но сказал себе, что сделаю последний рывок и открою дверь изнутри. Другие тоже внесли свой вклад [в урегулирование ситуации]. Конечно, я боролся за свою жизнь, но в то же время понимал, что не позволю другим погибнуть».

После того как пассажиры обезвредили нападавшего, два резервных пилота, находившихся на борту, благополучно посадили самолет в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии в 06:58 по местному времени. Капитана и второго пилота доставили в ОАЭ, где проводится расследование. Официальные лица сообщили, что в расследовании участвуют несколько стран, в том числе Израиль.

В субботу Нетаньяху заявил, что хочет пригласить Мачхара и Моди зажечь огонь на национальной церемонии в честь Дня независимости Израиля в мае следующего года, отметив, что обычно эту роль выполняют граждане страны. В видеообращении, опубликованном его офисом, в котором он рассказывает о телефонном разговоре с госпитализированным капитаном, Нетаньяху сказал: «Вы — настоящий герой отважных народов Индии и Израиля; вы — герой всего мира».