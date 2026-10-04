Ливни превратили испанский вокзал Сантс в затопленную ловушку

В Барселоне после мощных ливней вода прорвалась внутрь вокзала Сантс, что привело к его затоплению. Об этом 3 октября пишет El Periódico. Непогода нарушила работу городского транспорта и изменила режим движения.
Главным последствием сильных осадков стало поступление воды в здание вокзала Сантс. Потоки начали проникать внутрь после интенсивных дождей, которые обрушились на город.
Непогода вызвала перебои в транспортной системе Барселоны. Из-за угрозы новых подтоплений власти ввели ограничения на передвижение.
Ситуация вынудила оставить вокзал открытым на ночь. Такое решение приняли для тех, кто не смог добраться домой из-за погодных условий и перебоев в движении.
Местные службы продолжают контролировать обстановку на фоне сохраняющихся рисков, связанных с сильными дождями и возможными наводнениями.
Ранее мы писали: Минтранс Дагестана сообщил о закрытии дорог из‑за оползней и камнепадов
Читайте также: Жуткая гибель пенсионерки на путях произошла в Приморье