Ливни превратили испанский вокзал Сантс в затопленную ловушку

Ливни вызвали перебои и подтопление на вокзале Сантс в Барселоне

В Барселоне после мощных ливней вода прорвалась внутрь вокзала Сантс, что привело к его затоплению. Об этом 3 октября пишет El Periódico. Непогода нарушила работу городского транспорта и изменила режим движения.

Главным последствием сильных осадков стало поступление воды в здание вокзала Сантс. Потоки начали проникать внутрь после интенсивных дождей, которые обрушились на город.

Непогода вызвала перебои в транспортной системе Барселоны. Из-за угрозы новых подтоплений власти ввели ограничения на передвижение.

Ситуация вынудила оставить вокзал открытым на ночь. Такое решение приняли для тех, кто не смог добраться домой из-за погодных условий и перебоев в движении.

Местные службы продолжают контролировать обстановку на фоне сохраняющихся рисков, связанных с сильными дождями и возможными наводнениями.

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