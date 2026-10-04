Мать подростка, устроившего резню в Словакии, арестовали

Телеканал Markiza сообщил о задержании матери 13-летнего подростка, устроившего нападение с ножом в школе села Сташков на северо-западе Словакии. Женщина помещена под стражу после того, как угрожала убийством директору учебного заведения.

Трагедия произошла 29 сентября. Ученик восьмого класса набросился с холодным оружием на одноклассницу и двух педагогов. Одна из учительниц скончалась от полученных ранений в тот же день. Спустя два дня, 1 октября, в больнице умерла пострадавшая девочка. Депутаты парламента республики почтили память погибшей ученицы минутой молчания.

Нападавший задержан полицией и направлен под наблюдение психиатров в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Следствие установило, что подросток рос в социально неблагополучной обстановке: его воспитывала бабушка. Мать юноши ранее судили за наркоторговлю, а отец год назад вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

На фоне случившегося власти Словакии обсуждают возможность снижения возраста уголовной ответственности. В настоящее время по законам республики он наступает с 14 лет.

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