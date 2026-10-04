Медведь пришёл к люксовому ресторану на популярном российском курорте

Медведь напугал посетителей люксового ресторана на курорте Красная Поляна. Инцидент произошел вечером 3 октября, видео с косолапым гостем опубликовали в Telegram-канале Mash.
Туристы жалуются, что дикие звери выходят к гостиницам и заведениям практически каждый вечер. Один из медведей подошел прямо к посетителям ресторана, вызвав переполох.
В самом заведении сообщили, что сделать с этим ничего нельзя, так как животные находятся в своей естественной среде обитания.
На крики и громкие звуки звери не реагируют — они ищут еду в мусорных баках и самостоятельно уходят. По словам сотрудников, нападений на людей пока не зафиксировано.
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