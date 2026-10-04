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Происшествия 4943

Медведь пришёл к люксовому ресторану на популярном российском курорте

Медведь напугал посетителей ресторана на курорте Красная Поляна

Медведь напугал посетителей ресторана на курорте Красная Поляна
фото создано гигачат, николай ткаченко

Медведь напугал посетителей люксового ресторана на курорте Красная Поляна. Инцидент произошел вечером 3 октября, видео с косолапым гостем опубликовали в Telegram-канале Mash.

Туристы жалуются, что дикие звери выходят к гостиницам и заведениям практически каждый вечер. Один из медведей подошел прямо к посетителям ресторана, вызвав переполох.

В самом заведении сообщили, что сделать с этим ничего нельзя, так как животные находятся в своей естественной среде обитания.

На крики и громкие звуки звери не реагируют — они ищут еду в мусорных баках и самостоятельно уходят. По словам сотрудников, нападений на людей пока не зафиксировано.

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