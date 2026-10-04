Мирная жительница госпитализирована после атаки ВСУ

При атаках ВСУ на Брянскую область пострадала местная жительница

В результате очередных атак украинских формирований на территорию Брянской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района. В момент обстрела женщина находилась в собственной квартире, где и получила ранения. Пострадавшая была оперативно госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, под удар попал Погарский район. В селе Суворово беспилотный летательный аппарат атаковал здание местной школы. В результате попадания дрона была повреждена кровля строения.

По предварительным данным, в результате атаки на образовательное учреждение никто не пострадал. Глава региона подтвердил информацию о происшествиях, ситуация находится на контроле профильных служб.

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