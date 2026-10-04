Младенец и трое взрослых погибли в страшном ДТП

Четыре человека, включая младенца, погибли в ДТП в Малайзии

Четыре человека, включая девочку-младенца, погибли в ДТП на трассе East-West Highway в малайзийском штате Перак. Как сообщил начальник пожарно-спасательной станции Герика Мохд Раис Махмуд, столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Все погибшие находились в автомобиле Perodua Axia. Жертвами аварии стали двое мужчин, женщина и маленькая девочка. Еще один ребенок, мальчик, выжил, однако получил травмы и был госпитализирован.

Сигнал о столкновении поступил спасателям 4 октября в 12:56 по местному времени. Место аварии находилось примерно в 41 километре от пожарной части, поэтому расчет прибыл туда в 13:42. В операции участвовали восемь пожарных.

К моменту их приезда два человека оставались зажаты внутри разбитой машины. Медики констатировали смерть четырех пассажиров Perodua Axia на месте. Спасатели извлекли людей из автомобиля, после чего тела погибших передали полиции.

Работы на месте ДТП полностью завершили к 14:38. Причина столкновения в первых сообщениях не уточнялась.

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