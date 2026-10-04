Мужчина избил бывшую девушку и сменил домашний арест на тюрьму

В Италии 23-летнего мужчину отправили в тюрьму после нападения на бывшую девушку. Инцидент произошел в провинции Лечче, сообщает ANSA со ссылкой на полицию.

По версии следствия, молодой человек встретил бывшую партнершу возле ее дома и напал на нее. Он несколько раз ударил девушку кулаками и ногами по лицу, продолжая избиение даже после того, как она упала на асфальт.

Пострадавшей удалось получить медицинскую помощь. После случившегося полицейские задержали предполагаемого нападавшего.

До этого 23-летний мужчина уже находился под домашним арестом. После нового эпизода суд ужесточил ему меру пресечения и постановил перевести его в тюрьму.

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