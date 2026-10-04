Мужчина напал на жену с мачете после отказа от близости и получил срок

Женщина отказала мужу в близости и едва не погибла после нападения в Гайане

49-летний Сеон Джозеф признал вину в покушении на убийство собственной жены после того, как она отказалась от близости. Как сообщает "Гайана Кроникл", мужчине назначили длительный срок заключения.

Само нападение произошло 31 июля 2023 года. Женщина рассказала мужу, что плохо себя чувствует и не хочет вступать с ним в интимную связь. После этого, по материалам дела, Джозеф схватил длинный рубящий нож и напал на нее.

В суде подробно перечислили полученные потерпевшей травмы. У женщины диагностировали открытый перелом в левой части головы, а также несколько глубоких резаных ран. Одно из повреждений пришлось на область шеи.

После нападения пострадавшую госпитализировали. Ей потребовались длительное лечение и восстановление.

Женщина заявила суду, что последствия пережитого сохраняются до сих пор. Она испытывает боль, не может долго стоять и продолжает сталкиваться с навязчивыми воспоминаниями о случившемся.

Потерпевшая просила назначить Джозефу максимально строгое наказание. При определении срока суд учел смягчающие обстоятельства, а также то, что мужчина признал вину на раннем этапе разбирательства.

Как пишет Гайана Кроникл, приведенный в судебном репортаже расчет наказания составляет девять лет и четыре месяца лишения свободы. При этом в заключительной части публикации указан срок девять лет.

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